Anche la Stella Maris al Bright 2019

PISA – L’IRCCS Fondazione Stella Maris venerdì 27 settembre sarà presente alla notte dei ricercatori in Toscana BRIGHT 2019, e lo farà partecipando allo Stand della Ricerca, sotto l’egida dell’Università di Pisa, allestito nel centro storico di Pisa.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 16.30 alle 24 e interesserà il perimetro di Largo Ciro Menotti, in Logge di Banchi, in Piazza Martiri della Libertà, in Piazza dei Cavalieri, al CNR e nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

I ricercatori della Stella Maris saranno presenti nell’area “What a wonderful” con “I primi 1000 giorni di vita del bambino: dal feto al neonato, ai primi mesi di vita. Una finestra importantissima che determina la salute fisica e psichica per tutta la vita”. E’ noto come lo stato di salute da adulti dipenda da come si è vissuta quella prima porzione di esistenza. La vita umana, infatti, è influenzata da eredità genetiche (famigliari), epigenetiche (influenza dei fattori ambientali) e intrauterine, oltre che da quel complesso di relazioni sociali, comportamentali e dal contesto storico e culturale.

Il progetto di cui è responsabile il prof. Giovanni Cioni, ordinario dell’Università di Pisa e Direttore scientifico dell’IRCCS Fondazione Stella Maris ha come obiettivo quello di realizzare, già a domicilio dei bambini nati a rischio, un programma di protezione, diagnosi e cura dei disturbi neuropsichici nelle prime settimane. Il progetto che qui avrà il suo debutto, intende avere un respiro regionale per un’ampia sensibilizzazione: è infatti previsto un impegno forte di informazione rivolto a genitori, nonni, parenti, amici, operatori sanitari, educatori e opinione pubblica sull’importanza dei primi 1.000 giorni di vita. Il team darà indicazioni sull’importanza di arricchire l’ambiente che gira attorno al bambino, per fornirgli gli stimoli giusti, evitare quelli meno corretti, per uno sviluppo ottimale del suo sistema nervoso. Importanti saranno inoltre, in presenza di segni precoci di allarme, indirizzare i genitori nei percorsi regionali di diagnosi e cura dei disturbi neuropsichici nelle prime settimane dei bambini nati a rischio.

Si tratta di un progetto che nasce dalla collaborazione fra l’Università di Pisa (Prof. Giovanni Cioni) e il Laboratorio SMILE della Stella Maris (Prof. Andrea Guzzetta ), coinvolgendo i Laboratori di Fisica Medica e Risonanza Magnetica, quello di Epilettologia e Neurofisiologia clinica, il Laboratorio di Neurochimica, quello di Medicina Molecolare, Neurogenetica e Malattie Neuromuscolari, il Laboratorio di Analisi e Movimento, il Laboratorio di Visione, il Laboratorio di Neurolinguistica e Neuropsicologia dello Sviluppo, quello di Dismorfologia Clinica e quello di Tecnologie INNOVATivE in Neuroriabilitazione, oltre alla Bioingegneria delle Interazioni Sociali.

Allo stand di BRIGHT 2019 sarà quindi possibile esplorare il percorso di questi mille basilari giorni, dalla vita intrauterina ai passi successivi.

I ricercatori della Fondazione Stella Maris saranno presso lo stand dell’Area Ricerca al IFC CNR, via Moruzzi 1 aula A28 dalle 16 alle 20 con un laboratorio didattico rivolto ai bambini dal titolo “Ragioniamo con la pancia?” Letizia Guiducci, ricercatrice IFC-CNR, proverà a spiegare attraverso un percorso didattico, educativo e interattivo dedicato ai bambini, come i microbi intestinali (buoni e cattivi) sono mediatori di questa interazione tra intestino e cervello. Per le attività del Laboratorio si prevede la partecipazione della dott.ssa Elisa Santocchi (IRCCS Fondazione Stella Maris) e della dott.ssa Margherita Prosperi.

BRIGHT 2019 Pisa. A Pisa il programma di BRIGHT 2019 prevede una mappa di eventi divisi per aree tematiche che collegando tra loro le università e gli istituti di ricerca promotori dell’iniziativa: Università di Pisa , Scuola Normale Superiore , Scuola Superiore Sant’Anna , CNR , INGV e INFN .Per sottolineare la connessione tra le tante sedi in cui si fa ricerca a Pisa, città della ricerca per eccellenza, le attività saranno infatti organizzate in 6 aree tematiche: What a Wonderful World/ Health4All/New Technology, Make it Real!/ European Year of Cultural Heritage/ Food Sustainability and the Climate Change/ European Paths. Le aree interesseranno le vie del centro fino all’Area San Cataldo (CNR – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale), passando per i musei dell’Ateneo fino a Calci.

