Anche Massimiliano Pesenti è nerazzurro

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Massimiliano Pesenti, attaccante classe 1987.

Queste le statistiche del nuovo calciatore a disposizione dello staff tecnico nerazzurro che vanta 249 presenze (68 reti) tra i professionisti

2018-19 Piacenza – Serie C (18 presenze, 6 reti)

Gennaio 2018 Piacenza – Serie C (14 presenze, 3 reti)

2017-18 Pontedera – Serie C (18 presenze, 8 reti)

2016-17 Pro Piacenza – Serie C (31 presenze, 14 reti)

Gennaio 2016 Albinoleffe – Serie C (5 presenze 1 rete)

2015-16 Reggiana – Serie C (8 presenze)

2014-15 Albinoleffe – Serie C (21 presenze, 1 rete)

2013-14 Albinoleffe – Serie C (25 presenze, 11 reti)

2012-13 Albinoleffe – Serie C (21 presenze, 7 reti)

2011-12 Prato – Serie C (13 presenze)

2010-11 Albinoleffe – Serie B (5 presenze)

2009-10 Lumezzane – Serie C (14 presenze, 4 reti)

2008-09 Lumezzane – Serie C (16 presenze, 1 rete)

2007-08 Canavese – Serie C2 (26 presenze, 10 reti)

Gennaio 2007 Prato – Serie C2 (12 presenze, 2 reti)

2005-07 Albinoleffe – Serie B (2 presenze)

