Anche San Giuliano Terme nel Tappeto del mondo di Sant’Anna di Stazzema

SAN GIULIANO TERME – Ci sarà anche un po’ di San Giuliano Terme nel Tappeto del mondo di Sant’Anna di Stazzema.

L’iniziativa, ideata e organizzata dall’associazione Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, vuole unire le donne (e non solo) di tutto il mondo nella realizzazione di un tappeto dalla lunghezza potenzialmente infinita, promuovendo idee di pace, tolleranza, cooperazione e solidarietà.

Anche il Comune di San Giuliano Terme farà la sua parte in questo progetto, presentato lo scorso 6 marzo a Firenze.

“Grazie alla disponibilità dell’associazione Bagnicrea – commenta il sindaco Sergio Di Maio – anche il nostro comune aderisce al progetto ‘Il tappeto per la pace’ del Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema e dell’associazione ‘Colori per la pace’. Il tappeto vuole essere l’espressione del lavoro delle donne, della loro capacità di fare gruppo e di creare momenti di condivisione intorno ad un progetto di pace, cooperazione e solidarietà, al quale, come comunità, non intendiamo far mancare il nostro sostegno attivo”.