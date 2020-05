Anci Toscana: “Bonus Bici da estendere ai Comuni sotto i 50mila abitanti”

PISA – Sul Bonus Bici è già polemica. L’Anci Toscana in una lettera chiede di estendere ai Comuni sotto i 50mila abitanti gli incentivi per l’acquisto di biciclette tradizionali ed elettriche, monopattini ed altri piccoli mezzi a batteria.

Il numero uno dell’Anci è appoggiato dal Sindaco di Prato Matteo Biffoni. Entrambi hanno scritto al Ministro per i Trasporti Paola De Micheli.

“La buona notizia che il Governo sta per varare un provvedimento che prevede un bonus per l’acquisto di biciclette tradizionali ed elettriche, monopattini, hoverboard, segway e monowheel. Tale provvedimento sarebbe però destinato ai Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti. Questo vorrebbe dire per la Toscana che 260 Comuni su 273 resterebbero esclusi”.

Quindi Anci Toscana chiede: “di estendere il bonus a tutti i Comuni, o quantomeno di ampliarne la platea, considerando non solo il numero di abitanti ma anche i progetti e gli strumenti adottati dai Comuni, quali ad esempio il Piano della mobilità sostenibile”.

Biffoni e Omoboni ricordano che “proprio in questi giorni abbiamo scritto ai sindaci della nostra regione sul tema della ‘mobilità lenta’, segnalandola come una grande opportunità che, se da un lato porterà molti cittadini ad utilizzare maggiormente il mezzo privato, anche per la minore capacità dei mezzi pubblici, dall’altro rappresenta una nuova e decisiva opportunità per incentivare altre forme di mobilità: pedonale, ciclabile, in monopattino, su mezzi per le persone con limitata mobilità. Un tema che vede già impegnate molte amministrazioni comunali toscane, anche con strumenti innovativi come ‘zone 30 km/h’, ridefinizione delle ZTL e nuove ‘zone 20″

Biffoni e Omoboni ricordano infine che Anci Toscana sta verificando con la Regione “la possibilità di ulteriori finanziamenti e di iniziative congiunte per incentivare questo tipo di mobilità, sia per gli spostamenti urbani, sia nell’ambito del turismo sostenibile, su cui potremmo puntare nei territori con vocazione turistica già da questa estate”.