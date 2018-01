Ancora due Daspo in centro

PISA – Gli agenti della Polizia Municipale sono stati attivi anche nel campo della lotta al commercio abusivo.

Sequestri sia in zona Duomo, dove sono stati recuperate decine di borse e orologi in vendita senza autorizzazione e in piazza Vittorio Emanuele.

Proprio in piazza Vittorio Emanuele, in zona stazione, un venditore abusivo è stato fermato mentre tentava di darsi alla fuga: per lui il provvedimento di daspo urbano.

Sempre per i controlli al commercio, redatti due verbali rispettivamente per merce esposta fuori dell’attività e per concessione di suolo pubblico scaduta.

Mentre un altro Daspo urbano è stato notificato in Corso Italia per atteggiamenti molesti nei confronti dei passanti.