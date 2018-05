Andrade Jefferson: “All’Arena i miei compagni ce la metteranno tutta”

PISA – A commentare la gara dove la Viterbese ha avuto la meglio sul Pisa, si presenta nella sala stampa dello stadio “Rocchi” l’attaccante brasiliano della squadra laziale Andrade Jefferson, tra l’altro ex Latina con la cui maglia affrontò il Pisa nei playoff ma che mercoledì non giocherà nella partita di ritorno all’Arena perché squalificato.

di Maurizio Ficeli

“Purtroppo il cartellino ci stava – inizia rammaricato il calciatore brasiliano – ed al ritorno non ci sarò ma sono sicuro che i miei compagni ce la metteranno tutta per passare questo turno playoff”.

Sulla gara contro il Pisa: “Il Pisa ha iniziato meglio di noi, che siamo usciti fuori dopo il gol di Sini, anche se resta il rammarico di non aver saputo sfruttare al meglio i due contropiedi che abbiamo avuto”.

Sulla gara di ritorno: “A Pisa non sarà una partita facile, ci sarà un pubblico caldo e poi i nerazzurri sono una buona squadra, dovremo mettercela tutta per portare via un risultato positivo”.