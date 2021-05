Andrea Beghetto: “Abbiamo bisogno di conquistare punti per la salvezza”

PISA – Per analizzare questa sconfitta del Pisa a Frosinone sentiamo il parere del centrocampista Andrea Beghetto, tra l’altro uno degli ex della partita.

di Maurizio Ficeli



“Una sconfitta venuta nel secondo tempo, perché nel primo tempo avevamo ripreso lo svantaggio, dispiace perché nel provare a recuperare il 2 a 1 abbiamo subito il terzo gol, ed è una cosa che in questo momento non volevamo. Siamo un po’ sfortunati, però penso che in questi momenti la fortuna bisogna cercarsela e provare magari a creare qualcosa in più e sperare di fare qualcosa in più. Già da martedì bisogna cercare di fare punti con il Venezia, cercando di guardarci dietro per raggiungere prima possibile la salvezza. Ci vorrà concentrazione, testa, cercando di portare la fortuna dalla nostra parte “.