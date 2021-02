Andrea Beghetto: “Questo gruppo può fare grandi cose”

PISA – Il difensore Andrea Beghetto, classe 1994, laterale sinistro, appena arrivato a Pisa dal Frosinone si è raccontato dai gradoni dell’Arena ai microfoni di Pisa TV.

“Sono molto soddisfatto della mia scelta di accettare la proposta del Pisa. Una piazza importante. Il gruppo mi ha accolto in una maniera davvero fantastica. Sono un ragazzo semplice e con poche pretese, cercando sempre di essere corretto fuori e dentro il rettangolo verde“.

La differenza con le altre piazze. “Pisa è una piazza più a misura d’uomo. Mi sono ambientato prima forse per la maggior esperienza rispetto ai miei trascorsi a Genova, Ferrara e Frosinone“.

Sul paragone con Roberto Carlos glissa: “Mi sembra esagerato. Sono uh esterno a cui piace crossare e calciare punizioni“,

Sugli obiettivi stagionali dice: “Sono orgoglioso della scelta della dirigenza del Pisa che sia andata a ricadere su di me. Spero che i risultati arrivino già in questi primi sei mesi in nerazzurro. Credo che questa squadra e questo gruppo hanno le potenzialità per fare grandi cose“.