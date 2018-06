Andrea Devicenzi ospite dell’Università di Pisa

PISA – Andrea Devicenzi sarà ospite del centro Enrico Piaggio dell’Università di Pisa, che si occupa di ricerca e sviluppo nei settori dell’automazione, della bioingegneria e della robotica. Il campione paralimpico terrà una lezione dal titolo “La resilienza e le sfide”, nell’ambito dei seminari organizzati da centro. La lezione si terrà martedì 19 giugno alle ore 11.30 nell’aula A1.2

L’atleta paralimpico, che all’età di 17 anni ha perso la gamba sinistra a seguito di un incidente in moto, racconterà la sua straordinaria esperienza: dalle “avventure” che lo hanno condotto a percorrere migliaia di km a piedi in bicicletta dalle alture del Perù a capo Nord alla sua attività di formatore e mental coach che lo vede dal 2014 impegnato a incontrare migliaia di giovani durante i suoi giri formativi nelle scuole di tutta Italia con Progetto 22.

Il campione di paratriathlon, che ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei che si sono tenuti in Israele nel 2012, sta per affrontare una nuova entusiasmante avventura: percorrere a piedi i 500 km della via di San Francesco, da Verna a Roma in 22 giorni. Arrivo previsto il 2 ottobre in piazza san Pietro per un incontro con Papa Francesco.

A supportarlo una nutrita serie di sponsor e una campagna di crowfounding che prenderà il 15 giugno fino al 15 luglio 2018 tramite la piattaforma OSO – Ogni Sport Oltre di Fondazione Vodafone Italia, prima comunità digitale che avvicina le persone con disabilità allo sport.