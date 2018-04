Andrea Lisuzzo: “Sono amareggiato ma non molliamo”

PISA – Al termine del derby tra Livorno e Pisa parla Andrea Lisuzzo che analizza cosi il derby odierno.

di Maurizio Ficeli

“Una partita decisa da episodi, loro hanno saputo sfruttarli. Sul gol ero su Vantaggiato, Doumbia ha conquistato palla fatto tutto il campo ed ha fatto gol. Poi il gol del due a zero ci ha tagliato le gambe. Sono amareggiato perché ci credevo a superare il Siena ed Il Livorno, ora me ne vado con qualche certezza in meno ma sempre con la voglia di lottare. Ci prendiamo le responsabilità della sconfitta, siamo andati a salutare i tifosi che sono stati meravigliosi. Anche se pure oggi abbiamo dimostrato di sapere ciò che vogliamo”.