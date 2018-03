Andrea Lisuzzo: “Gara cazzuta, bastava poco per portare a casa tre punti. Peccato”

PISA – Andrea Lisuzzo analizza con rammarico il pareggio contro l’Alessandria.

“La partita l’abbiamo preparata bene abbiamo tenuto testa ad una squadra che viene da dieci gare senza sconfitte. Abbiamo davvero sbagliato poco. Peccato non essere riusciti a portare a casa il risultato. Anche gli attaccanti hanno fatto una discreta partita da Ferrante ad Eusepi che è entrato alla fine. Volevamo dare una gioia ai nostri tifosi sarebbe stato importante. Quel secondo finale ci è costato carissimo. Averlo affrontato non al massimo secondo me è stato un peccato. Bastava poco dopo una gara “cazzuta”. Il gol è un errore collettivo non mi piace parlare di errore di un singolo, tutti potevamo fare qualcosa di più”.