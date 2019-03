Andrea Meroni: “Viterbo è ormai alle spalle, meritavamo dei punti in più in classifica”

PISA – Al termine della gara vittoriosa ad Olbia si presenta in sala stampa un Andrea Meroni soddisfatto anche per la prestazione della difesa che non ha subito gol.

di Maurizio Ficeli

“Siamo felici di questa vittoria maturata tra l’altro senza che la difesa abbia subito alcun gol. Viterbo ormai e’ alle spalle anche se ci dispiace per quella sconfitta . Il difensore lombardo rafforza il concetto: “Sicuramente potevano avere dei punti in più in classifica ma ultimamente stiamo marciando alla grande per affrontare la Carrarese e i playoff nelle migliori condizioni fisiche”.

Meroni parla delle proprie caratteristiche: “Mi piace difendere, ma sono pronto ad adattarmi a ciò che mi chiede il mister”.