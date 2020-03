Andrea Pieroni: “Ceccardi, atteggiamento vergognoso”

PISA – L’europarlamentare leghista e candidata alla Regione Toscana Susanna Ceccardi, insieme all’ex Ministro Centinaio (e ad altri esponenti leghisti), sta compiendo un’operazione strumentale di recupero di alcuni italiani alle Canarie.

“Un atteggiamento vergognoso per farsi propaganda mettendo a rischio la salute di tutti e irrispettoso verso quegli italiani che si stanno attenendo alle regole sacrificando molto, a partire dalla lontananza dalle famiglie, dai propri cari ammalati, persone che stanno rimettendo molti soldi a causa delle chiusure delle attività, per citarne alcuni”, afferma il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni -. E poi perché questo atteggiamento esclusivista? Sono molti gli italiani bloccati all’estero. Ed è questa la responsabilità verso i cittadini? L’esempio che per primi dovrebbero dare i politici?

Piuttosto si chieda al Ministero degli Esteri una mappatura degli italiani bloccati fuori dal territorio nazionale per elaborare un piano di aiuti economici visto che dovono pagarsi vitto e alloggio per motivi non dipendenti dalla loro volontà“.