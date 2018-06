Andrea Serfogli: “Basta falsità. Non accetto lezioni dall’On. Ziello”

PISA – Il candidato a Sindaco Andrea Serfogli ha replicato al video dell’onorevole leghista Edoardo Ziello di mercoledì su Facebook direttamente dalla Camera dei Deputati.

Guarda la versione integrale della conferenza stampa di Andrea Serfogli

Un Serfogli preoccupato, ma soprattutto arrabbiato che ha messo in discussione molti punti sugli attacchi di Ziello.

Il video dell’On. Edoardo Ziello

SINDACO OCCULTO. “Voglio rispondere agli attacchi dell’On Ziello che ho definito il commissario politico ma a me sembra essere il vero candidato al posto di Michele Conti – afferma Serfogli piuttosto scuro in volto – invito dunque la destra leghista ad un confronto pubblico davanti alle Tv e ai giornalisti”.

ZIELLO RACCONTA BALLE. “L’On Ziello racconta balle, molte notizie in maniera approssimativa i cittadini invece hanno bisogno di verità che vanno sviscerate”.

VITA POLITICA. Dal 1998 ad oggi mi dedico alla politica in maniera gratuita verso i cittadini con il massimo impegno anche sbagliando ma avendo sempre un confronto con i cittadini. Non accetto lezioni dall’ On. Ziello”.

BASTA FALSITÀ. “Basta falsità ci sia un confronto politico. I fondi destinati ai rom sono stati erogati dal governo e devono essere usati per quel solo scopo. non si dica che con quei soldi ci si può fare altro perché si dice una falsita”