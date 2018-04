Andrea Serfogli candidato a Sindaco riunisce il comitato promotore alle Officine Garibaldi

PISA – “In attesa della formalizzazione dell’approvazione del regolamento per l’effettuazione delle primarie di coalizione del 29 aprile prossimo, ho deciso di avviare la promozione per la partecipazione alla consultazione del centro-sinistra a Pisa”, afferma Andrea Serfogli, candidato alle primarie del Centrosinistra a Pisa.

Mercoledì 18 aprile alle ore 18 nell’auditorium delle Officine Garibaldi c’è molta attesa per la riunione costitutiva del comitato promotore e sostenitore della candidatura dell’assessore dei lavori pubblici uscente.

“E’ importante attivare tutte le energie per creare la più vasta partecipazione popolare, con la massima apertura civica, quartiere per quartiere, e un confronto d’idee utile alla città. Io ce la metterò tutta, – duce Serfogli – a servizio dei pisani che vogliono vincere la sfida del buon governo, costruendo il futuro nel segno dell’innovazione e di un rapporto sempre più stretto fra il comune e i cittadini, con competenza e passione. Il tempo rimasto è poco, ma I pisani ci chiedono certezze. Le forze del centrosinistra hanno la necessità e la volontà di dialogare con la città e di presentare le l’iro proposte di governo. Dobbiamo mettere in campo tutte le nostre forze, per vincere”.