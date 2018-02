Andrea Serfogli: “Il nostro impegno sullo stadio è massimo”

PISA – L’assessore ai lavori pubblici Andrea Serfogli, parla della questione della ristrutturazione dell’Arena Anconetani durante “Il Nerazzurro” di Massimo Marini.

di Maurizio Ficeli

“Sullo stadio il nostro impegno è massimo. L’assemblea che ha avuto luogo alla Leopolda è stata una ricchezza nella quale si è svolto un confronto a viso aperto, nel quale si sono messe a confronto diverse posizioni su questo tema”.

Serfogli rafforza ancora il concetto: “La volontà di andare avanti è assolutamente confermata poi è chiaro che i processi autorizzativi hanno delle fasi legislative da seguire, ma noi pensiamo che verso la fine di marzo si possa arrivare ad avere la stima del bene. In seguito a questa ci dovrà essere una delibera del consiglio comunale, questo prima di fine legislatura, per conferire lo stadio ad un fondo, permettendo così, la sua ristrutturazione. In quel consiglio vedremo chi sarà favorevole o contrario. In seguito verrà redatto, da parte della società, il piano con le eventuali integrazioni. In seguito si dovrà adottare una variante, a cui seguirà un’altra votazione, e se non ci saranno osservazioni, ci dovrebbe essere il via libera. Quindi,un percorso chiaro,nel quale,se ognuno farà la sua parte, potrebbe avere tempi abbastanza veloci, al massimo entro fine anno. Certo senza la scadenza amministrativa i tempi sarebbero stati sicuramente più agevoli”.