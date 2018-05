PISA – “Un programma inclusivo e concreto che metta al centro i temi più sentiti dai cittadini”. Lunedì 21 maggio, Andrea Serfogli lo racconterà alla Stazione Leopolda di Pisa (appuntamento alle 21.15).

“Parleremo delle nostre priorità per Pisa, del suo futuro. Ma soprattutto ascolteremo, come abbiamo sempre fatto, perché solo così si può davvero incidere in positivo nella vita delle persone. Le nostre priorità saranno sicurezza, lavoro e partecipazione”.