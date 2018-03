Andrea Serfogli soddisfatto della stima dello stadio: “Già all’esame degli uffici comunali per espletare la pratica”

PISA – È intervenuto all’interno della trasmissione “Il Nerazzurro” di Massimo Marini su GTV l’assessore ai lavori pubblici Andrea Serfogli, che ha fatto ancora una volta il punto sulla questione della ristrutturazione dello stadio alla luce della stima di 4 milioni già a disposizione degli uffici comunali.

di Maurizio Ficeli

“Da ieri siamo venuti in possesso della stima di 4 milioni riguardante lo stadio, che i nostri uffici stanno esaminando per poter poi espletare le pratiche dove il comune conferisce l’area suddetta che dopo 30 anni ritornerà al comune. La società non dovrà assolutamente versare niente, il comune diventerà invece quotista di 4 milioni di euro insieme ad Invimit e questa valutazione fatta è assolutamente funzionale al progetto dello stadio stesso. Poi ci sarà una delibera di alienazione da parte del comune che appena pronta, sarà sottoposta al consiglio comunale in programma per il 27 marzo che la dovrà approvare. Se ci sarà il via libera da parte del consiglio, l’Arena diventa a quel punto bene disponibile da conferire al fondo per i lavori”.