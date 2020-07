Angolo nerazzurro della Poesia. “Sognando…proviamo l’ebrezza”

PISA – Dopo l’esaltante vittoria sul Trapani non poteva mancare la vena poetica del nostro Sandro Cartei che ha riassunto in pochi versi l’entusiasmo dopo il successo sui siciliani con la poesia “Sognando… proviamo l’ebrezza”

di Sandro Cartei

Il Trapani è sceso in campo all’Arena per conquistare punti salvezza.

Il Pisa, invece, per inseguire un sogno, e per provarne l’ebrezza.

Lancio lungo, Marconi l’arpiona, poi la difende, con eleganza

Tocco per Vido che, con una gran botta, apre la danza.



Danza Lisi, danza sul pallone, poi scocca il suo celebre tiro a girare

Il portiere si allunga, ma la traiettoria è chirurgica, possiamo nuovamente esultare

Nemmeno il tempo di gioire, che il Trapani la riapre in contropiede

I siciliani poi rimangono in dieci, ma il Pisa inspiegabilmente si siede



La serie B è una brutta bestia, non ti puoi mai rilassare

Da una punizione a nostro favore, gli avversari riescono a pareggiare

Ma diciamoci la verità: avete mai visto il Pisa mollare?!



Eros porta palla sulla fascia, di cognome fa Pisano, e quindi non molla

Batman va su, gol da fuoriclasse, nel recupero, da far impazzire la folla

Purtroppo allo stadio la folla non c’è, e questo fa un po’ di tristezza

Però Pisa non fermarti, perché ora voglio sognare e provare l’ebrezza.