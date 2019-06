Aniello Cutolo: “Abbiamo giocato meglio ma in finale ci va il Pisa”

PISA – Altro grande protagonista della sfida di semifinale play off fra Pisa e Arezzo è stato Aniello Cutolo.

di Antonio Tognoli

Il numero dieci dell’Arezzo mostra tutta la sua amarezza: “Nelle due sfide abbiamo giocato meglio ma in finale ci va il Pisa purtroppo. Abbiamo creato tantissimo, il Pisa ha tirato in porta solo in occasione del gol. Quest’anno abbiamo costruito mattoncino dopo mattoncino una cosa importante. Il Pisa è strutturato in maniera diversa ma questa differenza in campo non si è vista. Complimenti a tutto l’Arezzo”