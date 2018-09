Anima Mundi, durante il concerto raccolta offerte per il servizio docce della Caritas

PISA – E’ abbinato al servizio docce della Caritas per le persone che a Pisa non hanno la possibilità di lavarsi il concerto di Michele Campanella, solista di fama illustre, dedicato a Liszt e in programma domani sera lunedì 10 settembre (20.30) al Camposanto nell’ambito di Anima Mundi.

Prosegue, dunque, la collaborazione fra la Caritas Diocesana e la rassegna internazionale di musica sacra: nel corso del concerto saranno raccolte offerte destinate a sostenere il servizio che, nel 2017 ha consentito di lavarsi a 184 persone in difficoltà per un totale di 2.294 docce effettuate, 361 in più rispetto all’anno precedente.