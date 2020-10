“Anita Osteria” aderisce a “Pisa come mi garbi”

PISA – Ancora una volta la ristorazione pisana in prima linea con un gesto di solidarietà in questo periodo di emergenza covid che purtroppo non vuole ancora abbandonarci. Dopo la consegna dei pasti al personale sanitario degli ospedali pisani, la nuova iniziativa vede coinvolta Anita Osteria di Federico Benacquista.

Il locale di piazza del Pozzetto aderisce infatti alla campagna “Pisa come mi garbi” con una cena di beneficenza in programma giovedì sera. La campagna nasce dopo il video ideato nel periodo del lockdown da Nico

Tedeschi, ha trovato l’adesione e l’interesse di Officina Digitale che lo ha prodotto e del e realizzato dal suo video-maker Catalin D. Zahariea. Il progetto “come mi garbi”, insieme alla partecipazione del Centro Stampa Faccini e DueEsse Immobiliare, avrà sempre come sfondo il sociale e la beneficenza.

“Vuole racchiudere in quella che è un’espressione simpatica, la forza, l’energia e la vivacità di noi toscani che anche di fronte alle difficoltà troviamo sempre la battuta per sdrammatizzare – spiega Nico Tedeschi -. In questa prima fase abbiamo lanciato il progetto con una raccolta fondi 100% devoluta, con il regalo della “maglietta sociale“. La nostra idea e speranza é di estendere questa iniziativa ad altre macro aree come cultura e turismo e anche ad altre città. Ringrazio Confesercenti Toscana Nord per il loro sostegno e contributo che ci ha permesso di vedere valorizzato il nostro progetto. Grazie ad Anita Osteria per la continua fiducia dimostrata anche in altre occasioni e ospitalità”.

“Ancora una volta con il sostegno di Confesercenti Toscana Nord – spiega Federico Benacquista, titolare di Anita Osteria e dirigente dell’associazione – abbiamo deciso di impegnarsi concretamente in gesto di solidarietà e vicinanza a chi è impegnato ancora in prima linea contro la pandemia. La cena di giovedì, al prezzo di 30 euro, vedrà 10 euro donati alla campagna e ricevendo offrendo la maglietta che riporta il logo “Pisa, come mi garbi”; una t-shirt di cotone bianca con logo ricamato che riprende i colori della città di Pisa”.

Per prenotare basta chiamare Anita Osteria allo 050 6161351; il menù prevede antipasti toscani con crostini e sformatino di verdure, paccheri al ragù di Mucco pisano, lonzino al forno con riduzione di miele e senape e patate al forno e cheesecake artigianale con frutta fresca, tutto accompagnato da Rosso Toscano 2018 dell’azienda Castelgreve.