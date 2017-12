Anna Durio: “Pisa e Siena meritano di stare lassù”

SIENA – A margine della gara del Franchi tra Siena e Pisa, terminata a reti bianche a presentarsi nella nella sala stampa dello stadio senese è la presidentessa bianconera Anna Durio.

di Maurizio Ficeli

“Sono soddisfatta di come è andata la partita e l’annata e vi do la notizia che il giudice ha rigettato il ricorso che i soci avevano intentato contro di me. Quindi si può andare avanti con il mercato. Abbiamo affrontato una bella squadra, sia Pisa che Siena meritano di stare lassù. Auguri a tutti di buon anno”.