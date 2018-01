Anno nuovo, progetti nuovi. Parla la presidente di Confcommercio Pontedera

Pontedera – Nuove idee e progetti, parla Valentina Belaise, presidente di Confcommercio Pontedera.

La presidente dichiara: “C’è giustamente molto fermento intorno alla programmazione degli eventi per l’anno in corso e già questo rappresenta un segnale molto positivo. C’è una grande voglia di partecipare e di offrire ciascuno il proprio contributo per migliorare gli eventi della nostra città. Tutto questo è un valore molto importante, la conferma della vitalità e del forte senso di appartenenza dei commercianti. Occorre però evitare il rischio di una eccessiva frammentazione e dispersione delle proposte, proprio come ci sembra lampante l’esigenza di una cabina di regia che dia organizzazione e sostanza ai progetti che saranno condivisi. Pensiamo che questa necessaria regia rappresenti lo scopo dell’incontro del prossimo 5 febbraio, in cui all’interno di una opportuna cornice istituzionale, amministrazione comunale, associazioni di categoria e commercianti potranno liberamente confrontarsi e condividere insieme un percorso unitario, nella massima trasparenza e collaborazione”.

Senza entrare nello specifico delle questioni, Valentina Belaise condivide la proposta di una calendarizzazione fissa di anno in anno per la Notte Bianca, così come la necessità di individuare una tipologia di eventi che sia la più compatibile possibile con le esigenze e le potenzialità del tessuto commerciale cittadino.