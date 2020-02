Annullata la tavola rotonda alla Città del Teatro sull’Alzheimer

CASCINA (PISA) – La tavola rotonda sulla sindrome di Alzheimer al teatro di Cascina, La città del teatro di Cascina comunica che “l’incontro “Creare relazione, cercare memorie. Oltre Il Problema.” previsto per venerdì 28 febbraio alle ore 18 presso la Sala Ridotto della Città del Teatro è stato annullato per motivi tecnico-organizzativi e sarà riprogrammato in data da definire.



Si conferma invece per le ore 19.30 l’apericena a cura dei produttori della rete Montepisano DOC e a seguire lo spettacolo Il Problema alle ore 21 nella Sala Piccola della Città del Teatro”.