Annullato “Alice in Wonderland” al Teatro Verdi

PISA – Lo spettacolo “Alice in Wonderland” , quarto spettacolo della Stagione di Danza in calendario giovedì 12 marzo al Teatro Verdi, non avrà luogo perché il tour italiano della compagnia del Circus Theatre Elysium, con sede a Kiev, è stato annullato a seguito dell’emergenza del Coronavirus che ha colpito il nostro paese.

La Fondazione Toscana Spettacolo onlus e la Fondazione Teatro di Pisa ne prendono atto e comunicano ai possessori dei biglietti che sarà possibile il relativo rimborso presso i punti vendita dove sono stati acquistati, presentando il biglietto integro, entro martedì 24 marzo 2020.

Si avvisano inoltre i gentili abbonati alla Stagione di Danza 2019/20, scusandoci per il disagio arrecato indipendente dalla volontà del teatro, che è possibile richiedere il rimborso del rateo esibendo il proprio abbonamento presso il Botteghino del Teatro Verdi, nei consueti orari di apertura, sempre entro martedì 24 marzo 2020.