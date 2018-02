Anticorpi Explo al Teatro di Sant’Andrea

PISA – La Fondazione Teatro di Pisa promuove attivamente lo sviluppo della danza in regione e sostiene i giovani coreografi come partner, insieme a FTS onlus, del Network Anticorpi XL, prima rete nazionale indipendente per il monitoraggio e selezione della giovane danza d’autore.

Anche in questa stagione, quindi, viene offerto un palcoscenico speciale, il Teatro di Sant’Andrea, a giovani artisti che avranno la possibilità di presentare i loro lavori al pubblico, con personalità, stili e modalità differenti di pensare la danza, durante la serata ANTICORPI EXPLO, giovedì 1 marzo alle ore 21.

A cavallo tra realtà e finzione, è Vanna Marchi il personaggio a cui si ispira Andrea Costanzo Martini, giovane coreografo torinese molto più conosciuto all’estero che in Italia, residente da anni in Israele. Autore dell’ironico e pluripremiato solo WHAT HAPPENED IN TORINO, primo premio sia per la danza che per la coreografia all’International Stuttgart Solo Competition e premio del pubblico al MAS DANZA di Gran Canaria 2015, Spagna, il creatore/interprete ricerca l’eccentricità espressiva senza sacrificare però l’esecuzione rigorosa. Il testo che accompagna la danza reinterpreta liberamente le televendite della Marchi, figura controversa degli anni ’90, famosa per i metodi di vendita non convenzionali e il proprio carattere esuberante. Voce fuori campo Einat Betsalel, ringraziamenti speciali a Yoav Barel e Mariacristina Fontanelle.

Un argomento attualissimo come il pericolo dell’alcolismo è poi affrontato, con ironia dolceamara, dalla Compagnia MF, Francesco Colaleo, Maxime Freixas e Francesca Ugolini, i tre interpreti che curano anche regia e coreografia di BEVIAMOCI SU_ NO GAME. “Si tratta di un trio divertente insieme ad una nostra collega – spiega lo stesso Colaleo – …è chiara la nostra direzione coreografica e creativa che mira ad uscire da questa tendenza al drammatico ed al prendersi troppo sul serio, molto diffusa oggigiorno nella danza contemporanea, per cercare, invece, il gioco e l’ironia…abbiamo pensato ad una ricerca spontanea, divertente, che possa emozionare ed emozionarci.” Musiche di Mauro Casappa, rielaborazione musicale di Maxime Freixas, produzione Artemis Danza, in collaborazione con ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, Micadanse (Parigi), Anticorpi XL, Twain Residenza Spettacolo dal Vivo.

YELLOW PLACE racconta, invece, la natura di un amore tutto al maschile. Mattia Russo e Antonio de Rosa, autori anche dell’ideazione e coreografia, affrontano in un duetto il tema dell’incontro, dell’amore e della crescita di un rapporto. La relazione è divisa in tre parti – l’innamoramento con l’emozione del viaggio a due, la dipendenza nevrotica, e la stabilità finale con il pas de deux prima di separarsi, in cui tutto ritorna ad una situazione di calma. Allo spettatore il compito di trarre le conclusioni: invecchiare insieme è una possibilità reale o è soltanto frutto dell’immaginazione? Drammaturgia di Paco Bezerra, produzione Compagnia KOR’SIA.

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro/conversazione con i coreografi a cura di Silvia Poletti, critico e studiosa di danza, aperto alla partecipazione del pubblico.

Biglietti con prezzi che variano da 10,00 a 5,00 Euro, con le consuete riduzioni, oltre a quella del 50% per giovani, studenti e scuole di danza, in vendita presso il Botteghino del Teatro Verdi.

Per ulteriori informazioni: Fondazione Teatro di Pisa, tel 050 941111, www.teatrodipisa.pi.it