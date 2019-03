Antonio Calabro: “Quando questa squadra vuole qualcosa lo ottiene”

PISA – C’è aria di festa in casa Viterbese dopo la vittoria in rimonta sul Pisa. Dopo il match parla Antonio Calabro, tecnico dei laziali.

“Abbiamo le palle, e lo abbiamo sempre dimostrato non è la prima volta che ribaltiamo il risultato durante la stagione. Un ringraziamento particolare va al pubblico che ci ha incitati a non mollare fino all’ultimo oltre che ai ragazzi che sono stati straordinari. E’ stata una partita difficile, il Pisa si è presentato con una formazione inedita: sia io che D’Angelo abbiamo fatto tanti cambiamenti tattici. Quando un gruppo come questo vuole qualcosa a tutti i costi non c’è arbitro o stanchezza che tenga. Abbiamo vinto contro una grande squadra. Ora pensiamo alla prossima partita”.