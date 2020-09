Antonio Caracciolo: “Il mio primo gol lo dedico a mio figlio”

PISA – Protagonista della gara del Mapei Stadium è sicuramente Antonio Caracciolo che ha messo a segno il gol del pareggio nel primo tempo e dunque il suo primo gol con la maglia nerazzurra.

di Maurizio Ficeli

“Sono contento di aver segnato il primo gol con la maglia del Pisa, anche se ovviamente sono un po’ più rammaricato del pareggio, però essendo la prima gara, magari il ritmo, bisogna ancora entrare bene nei meccanismi. Abbiamo fatto un ottima partita, nel secondo tempo si potevano sfruttare meglio alcune ripartenze, oltre a qualche rigore dubbio da rivedere, però bisogna continuare così“.

“Dedico il gol a mio figlio, a cui ho fatto un in bocca al lupo prima della gara, poi anche Lisi mi aveva detto che avrei segnato, Fabbro me lo aveva scritto quindi me lo sentivo, era nell’aria. Adesso bisogna pensare alla Juve Stabia, la Coppa Italia è importante per fare minutaggio, poi la Cremonese, prima partita in casa dove mancherà il pubblico, ma ce la metteremo tutta per fare risultato pieno“.

.

“.