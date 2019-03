PISA – Il Ds della Lucchese Antonio Obbedio analizza il pari della Lucchese a Pisa.

“Abbiamo subito il Pisa nei primi 20′ dove i nerazzurri potevano far gol, poi siamo cresciuti e il pareggio non è uno scandalo. Bernardini ha fatto una grande partita ma nessuno però è andato sotto la sufficienza. Dal 20 marzo in poi c’è da ovviare a delle spese anche se la squadra vuol arrivare in fondo”.