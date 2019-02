Antonio Soda: “Commesse due grosse ingenuità”

PISA – Mister Antonio Soda commenta la sconfitta del Gozzano all’Arena.

“Abbiamo commesso due grosse ingenuità in difesa, purtroppo non siamo riusciti a fare gol. Per il portiere oggi era all’esordio. Credo che però la nostra squadra si sia fatta rispettare nonostante la gioventù. In trasferta è la seconda partita che prendiamo siamo ai quarti di Coppa Italia contro il Vicenza. Ci siamo ritagliati uno spazio importante per una società che si e affacciata per la prima volta nei professionisti. Speriamo di poter ottenere la salvezza”.