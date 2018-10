Antonio Soda: “In partirà fino alla fine, non meritavamo questa sconfitta”

PISA – Al termine della gara fra Gozzano e Pisa vinta dai nerazzurri per 2 a 0 il primo a parlare per commentare il risultato avverso alla sua squadra è il tecnico del Gozzano Antonio Soda che così commenta la partita della sua squadra.

di Maurizio Ficeli

“Non meritavamo questa sconfitta” – esordisce così il mister di casa: “Siamo andati in svantaggio su un calcio di rigore, potevamo pareggiare con il rigore assegnato ed a quel punto poteva essere un altra gara, anche se bisogna riconoscere che avevamo di fronte una squadra forte come il Pisa, però siamo rimasti in partita fino alla fine. Il Pisa insieme ad Entella e Piacenza è una delle squadre forti che abbiamo incontrato e che lotteranno fino alla fine per la conquista della serie B’