Antonio Tajani non sarà alla festa della Toscana

PISA – Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani venerdì 30 novembre, non sarà a Palazzo Reale a Piss in occasione della Festa Toscana per improvvisi impegni e sarà data lettura della lettera che lo stesso Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha inviato questa mattina.

Resta invariato il resto del programma che prevede, sempre per questo pomeriggio, alle 15, 15,45 e alle 16,30 , visite guidate gratuite dello stesso Palazzo Reale con accompagnamento musicale degli studenti del Liceo “Carducci”.