Antonio Veronese incontra l’associazione club alcolisti

PISA – Il candidato a sindaco Antonio Veronese (Patto Civico) ha incontrato il presidente Piero della Maggesa, la coordinatrice Iole De Grandis e i soci dell’associazione club alcolisti in trattamento per consolidare il rapporto di collaborazione in essere da alcuni anni.

Antonio Veronese ha espresso gratitudine ai membri dell’associazione per il grande impegno e vicinanza alle famiglie con problemi correlati all’alcol.

Da sempre L’a.c.a.t si prodiga per sensibilizzare i cittadini e soprattutto i giovani dall’abuso delle bevande alcoliche.

Un ringraziamento speciale – conclude la nota – va a Farmacia Caroti Ghelli, Interportuale Pisana e Conad Tirrenia.