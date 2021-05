Aperte le prenotazioni per le professioni sottoposte ad obbligo vaccinale

PISA – La Regione Toscana informa che sono aperte le prenotazioni per le professioni sanitarie sottoposte ad obbligo vaccinale su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/.



Possono prenotarsi solo gli operatori delle aziende pubbliche e private i cui nominativi sono stati trasmessi dai datori di lavoro alla Regione Toscana entro il termine previsto.



“Le persone non incluse, devono rivolgersi al proprio datore di lavoro per sanare la propria posizione“, lo scrive in un post il presidente della Regione Eugenio Giani