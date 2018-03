Aperto il bando per la prima Bottega di Alta Specializzazione di Manifatture Digitali Cinema Pisa

– È online il bando per partecipare alla primadi(Ex-Stallette, Via Nicola Pisano, 15 ), dal titolo(inizio 2 maggio 2018, fine 29 giugno 2018).

Obiettivo della Bottega è la produzione di un documentario interattivo che racconti l’unicità delle 14 Ville e Giardini della famiglia Medici, inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco. La Bottega, che si articolerà in lezioni frontali e laboratori, è suddivisa in Progettazione, Preproduzione, Produzione e Postproduzione, in modo da affrontare tutto il ciclo del progetto produttivo. Nello specifico, si prevedono attività laboratori Ali di scrittura, riprese volumetriche e con drone, montaggio, verifica dell’esperienza utente, sound design con\su riprese e montaggio video volumetrici.

Il bando si rivolge alle seguenti figure: 2 umanisti/storici, 1 coder/creative-coder, 4 interactive narrative designers, 8 filmmakers, 2 montatori, 2 graphic designers, 1 sound designer, per un totale di 20 partecipanti.

La partecipazione è gratuita, per iscriversi c’è tempo fino alle ore 24 di venerdì 6 aprile 2018!

Il documentario interattivo sarà utilizzato a fini non commerciali sul Web, sui canali istituzionali dei promotori, nelle Ville e Giardini medicei, nelle scuole e in ogni occasione pubblica o privata che promuova il valore del patrimonio mediceo e la sua maggiore conoscenza.