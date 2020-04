Appello della Pubblica Assistenza di Cascina: “Aiutaci ad aiutare”

CASCINA – Iniziativa lodevole quella messa in campo dalla Pubblica Assistenza di Cascina che, grazie al sostegno dei punti vendita del territorio cascinese quali Conad, Eurospin, D-Piú e Forno Nencini, organizza una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità non deperibili che verranno distribuiti in base alle necessità.

di Maurizio Ficeli

Nei punti vendita citati i cittadini potranno trovare un raccoglitore nel quale depositare i prodotti da donare che in alternativa potranno essere portati direttamente all’accettazione della stessa Pubblica Assistenza di Cascina.