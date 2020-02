Apporto proteico, quali sono gli alimenti da scegliere

PISA – Rappresentano alimenti fondamentali all’intero di qualunque dieta, le proteine hanno funzioni importanti in quanto regolano il metabolismo e contribuiscono alla costruzione della nostra struttura corporea.

Non a caso le proteine sono formate da quelli che vengono chiamati i mattono della vita, ovvero gli amminoacidi.

Qualunque sia il regime alimentare che si segue, le proteine non dovrebbero mai mancare in quanto rappresentano un nutriente determinante e possono contribuire al mantenimento del giusto peso corporeo. Importante è non eccedere, spesso si ricorre a diete iperproteiche convinti che questo possa portare benefici.

Come sempre quello che si deve ricercare è un giusto equilibrio anche perché le proteine vanno ad aggiungere ulteriore calorie all’apporto giornaliero: di conseguenza se vengono assunte in numero eccedente rispetto a quelle che si bruciano, il rischio è di aumentare di peso.

Qual è il giusto quantitativo di proteine?

Esiste un dato relativo al quantitativo di proteine da assumere su base giornaliera? Ovviamente si tratta di fattori soggettivi ed il numero in questione dovrebbe essere rapportato al peso corporeo del singolo individuo. Ecco perché ci si deve sempre rivolgere a professionisti del settore, medici e dietologi, evitando di impostare una dieta in totale autonomia senza averne le dovute competenze.

I fattori da valutare per stabilire il giusto quantitativo di proteine da assumere su base giornaliera variano dall’età, dal livello di massa muscolare, dalla tipologia di vita che si conduce, dallo stato di salute corrente, dal consumo giornaliero di calorie. Al riguardo, quali sono gli alimenti più ricchi di proteine?

Alimenti più ricchi di proteine

Al primo posto ci sono le uova: si parla di quello che, secondo molti, è l’alimento più sano e più nutriente che si possa trovare. Le uova contengono vitamine, sali minerali, acidi grassi oltre ad un quantitativo proteico molto elevato.

C’è poi la carne, alimenti proteico per eccellenza: e non si parla necessariamente di carne rossa, ultimamente un po’ nell’occhio del ciclone (si può optare come soluzione alternativa sul manzo magro), ma anche di carni magre come quella del pollo o il petto di tacchino che può arrivare a contenere un discreto numero di proteine.

Altri alimenti consigliati per chi sia alla ricerca di cibi proteici, la ricotta ed altre tipologie di formaggi; lo yogurt; il latte, considerato uno degli alimenti più completi proprio come le uova. Consigliato poi optare su proteine vegetali come nel caso della soia, tanto di moda; di alcune verdure ed ortaggi, in particolare i piselli; i legumi, su tutti fagioli, lenticchie e ceci; la frutta secca, come nel caso di anacardi, mandorle e noci.