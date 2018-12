Approvata la mozione per un intitolazione di una strada o rotatoria ai Vigili del Fuoco

PISA – Proprio nel giorno di Santa Barbara e’ stata approvata la mozione presentata in Consiglio Comunale da Veronica Poli (Lega) sull’intitolazione di una strada o una rotatoria ai Vigili del Fuoco.

Questo il testo integrale della mozione presentata da Veronica Poli. “Angeli, eroi, persone comuni: i pompieri. Per l’impegno costante e i sacrifici per gli altri, persone che mettono a rischio la propria vita per salvarne altre su richiesta espressa dei consiglieri della Lega la mozione di intitolare una strada una rotatoria al corpo dei Vigili del fuoco che porta come prima firmataria la Consigliera della Lega Veronica Poli, per ricordare tutti i vigili del fuoco che con dedizione, volontà, e coraggio hanno portato a termine il proprio dovere, sacrificando la propria vita per un bene superiore, quello verso il prossimo. Per noi era importante rendere omaggio con questo gesto a persone che sono una forza di sicurezza e una risorsa di serenità per l’intera città e il suo territorio, ma anche di essere un corpo, ossia una presenza esemplare di amicizia e collaborazione reciproca così da garantire il miglior servizio possibile ai cittadini. Ringraziarli per il loro coraggio. Non si tratta di un semplice rito o di una cerimonia come un’altra; così qui Oggi ricordiamo uomini che hanno dato tutto per gli altri. Vogliamo ricordare la memoria di un sacrificio che è il dono della vita, il senso della vita, parliamo di uomini che pur di trasmettere e portare avanti un messaggio di pace e altruismo hanno sacrificato loro stessi con un gesto che ci insegna e ci invita nuovamente alla riflessione e ad un ripensamento della nostra esistenza. Ricordare significa riportare al cuore, vivere nel calore degli affetti” – perché l’essenziale è invisibile agli occhi e la speranza che si nutre di queste radici in un gesto così umano, merita di essere trasmessa. Quello che facciamo per noi muore con noi, quello che facciamo per gli altri non muore mai“.