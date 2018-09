Approvato il nuovo regolamento sull’emergenza abitativa

PISA – È stata una lunga notte quella tra martedì e mercoledì per molti consiglieri comunali che hanno presenziato e votato molte delibere. Una tra queste quella sul nuovo regolamento sull’emergenza abitativa. Il consiglio comunale infatti si è chiuso oltre le 2 della notte.

Esprime infatti soddisfazione l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa Gianna Gambaccini: “Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza che hanno fatto fronte all’ostruzionismo delle opposizioni grazie alla presenza in consiglio fino a tarda notte; abbiamo approvato un atto che dota il comune di Pisa di uno strumento di equità, che protegge le fasce più deboli e permette di dare una risposta seria alle tante domande di assegnazione di alloggi popolari provenienti da famiglie in difficoltà. Il regolamento, approntato in osservanza delle leggi nazionali e rispettoso dei dettami costituzionali, prevede alcuni criteri canonici per l’accesso alle graduatorie come la morosità incolpevole, il riconoscimento della condizione di indigenza o la presenza di un portatore di handicap nel nucleo familiare. Noi abbiamo introdotto in più il criterio della storicità della residenza – continua l’assessore Gambaccini – che prevede, in caso di parità di punteggio fra più soggetti, l’assegnazione di premialità ai nuclei familiari che sono residenti da più tempo nel Comune di Pisa. Come avevamo promesso in campagna elettorale abbiamo approvato un provvedimento che favorisce le famiglie italiane che troppo spesso in passato si sono viste scavalcare in graduatoria da un meccanismo che le penalizzava”.

Nella foto Pisanews sopra alcuni consiglieri della Lega rimasti in Consiglio fino a tarda notte