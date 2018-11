Area Ex Vitarelli. Chiusura e rimozione del tetto dello stabile per evitare l’occupazione abusiva

PISA – Si è tenuto in Prefettura un incontro tra il Viceprefetto Vicario reggente Valerio Massimo Romeo, il Questore di Pisa Paolo Rossi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Nicola Bellafante e il sig. Vito Vitarelli, proprietario dell’immobile sito in località Porta a Mare denominato ex Saint – Gobain.

L’incontro fa seguito all’iniziativa già avviata dal Sindaco di Pisa Michele Conti – che nei giorni scorsi ha incontrato il Sig. Vitarelli – finalizzata a individuare idonee soluzioni per evitare che gli immobili adiacenti alla Galleria SANAC, da tempo dismessi, possano costituire luogo di rifugio per soggetti dediti ad attività illecite, senza fissa dimora o comunque irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

L’attività svolta dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Municipale di Pisa aveva infatti consentito di appurare una significativa presenza nell’immobile di soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica e resisi autori anche di diverse attività illecite.

Pertanto Prefettura e Comune di Pisa, con la fattiva collaborazione del Questore e del Comandante Provinciale dei Carabinieri, hanno ritenuto necessario avviare concrete e fattive iniziative per far sì che l’immobile in argomento non fosse utilizzato come luogo per l’ideazione e lo svolgimento di attività illegali.

Sul punto il Sindaco Conti, d’intesa con la proprietà, ha già avviato l’iniziativa di procedere alla totale rimozione della copertura dell’immobile (area ex Saint – Gobain) quale misura di prevenzione ai fini della sicurezza.

Nell’odierna riunione in Prefettura è stato sottoscritto un verbale di intesa fra i rappresentanti dello Stato e il titolare dell’immobile sig. Vito Vitarelli, che ha dato ampia disponibilità, per l’adozione di ulteriori misure – oltre a quelle già messe in atto dal Sindaco – al fine di evitare definitivamente ogni possibile ingresso nell’immobile.

In merito alla tematica relativa alla sicurezza degli esercizi commerciali presenti nella Galleria SANAC, Prefettura e Comune proseguiranno nell’azione intrapresa con l’attuazione di ulteriori misure di sicurezza a tutela dei commercianti e degli abitanti della zona.