Area Sanremo Tour fa tappa ad Eliopoli

CALAMBRONE – Il palco dell’Eliopoli Summer, all’interno delle numerose manifestazioni che animano per tutta l’estate il nuovo polo di incontro dei giovani sul litoraneo tirrenico fra Livorno e Marina di Pisa ospiterà sabato 23 giugno alle ore 22 una tappa eliminatoria di Area Sanremo Tour, il concorso canoro dalla cui rosa dei finalisti, la Rai selezionerà 2 giovani che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 nella sezione Nuove Proposte.

Chi vorrà partecipare dovrà compilare il format sul sito www.areasanremotour.it, gli iscritti si esibiranno con cover o brani inediti, se considerati idonei, potranno accedere alla fase regionale/interregionale.

La tappa di Calambrone avrà come una giuria tecnica d’eccezione: Maurizio Novi e Stefano Vincenti, componenti del celebre gruppo gli Homo Sapiens che vinsero nel ’77 il Festival di Sanremoil primo trasmesso a colori, con loro siederanno fra i giurati anche Doady Giugliano, giornalista e speaker di Radio Cuore e Radio Blu, Claudio Tantardini, organizzatore di eventi e il produttore musicale Sergio Piane. Un team di grande professionalità che offrirà ai giovani talenti una chance in più per crescere artisticamente.

La tappa è valida per le preselezioni regionali del Concorso Area Sanremo ed è organizzata da Refrain srls, Alkedo Produzioni con la fattiva collaborazione di Eliopoli Summer.

Ricordiamo ai concorrenti che un’altra occasione per mettere in vetrina il loro talento la offre il concorso AREA SANREMO TOUR VIDEOCLIP nellasezione dedicata del sito (www.areasanremotour.it) potranno caricare i loro video mentre il pubblico potrà manifestare le proprie preferenze chiamando il numero 899 833 310.

AREA SANREMO TOUR non è solo un concorso canoro, ma l’occasione per crescere artisticamente e professionalmente.