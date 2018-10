Area verde riqualificata via Betti: nuova area sgambatura cani, area giochi e area relax

PISA – Sono stati effettuati alcuni interventi in via Betti, nel Parco Largo Concetto Marchesi, che hanno portato allariqualificazione dell’intera area verde, al fine di ampliarne la destinazione d’uso e la fruizione da parte degli utenti.

L’intervento si è avvalso della collaborazione degli alunni della classe quarta A cat – a.s. 2016-2017 dell’Istituto Tecnico E. Santoni, coordinati dal tutor scolastico Prof. Riccardo Benedettini, i quali, nell’ambito del progetto alternanza scuola/lavoro, hanno offerto il proprio contributo per le operazioni di rilievo e progettazione di massima del parco.

I lavori hanno riguardato l’intera area verde, che è stata suddivisa in tre distinte porzioni ciascuna con specifica destinazione: area giochiopportunamente recintata (al centro), nuova area sgambatura cani ad ovest ed area relax con tavoli da pic-nic ad est. Le tre diverse porzioni sono contigue e capaci di integrarsi in sicurezza senza produrre contrasti tra le varie categorie di utenti.

Nello specifico, è stata realizzata una nuova area sgambatura cani, di tipo analogo ad altre già realizzate in ambito urbano, con recinzione con rete metallica zincata a maglia sciolta, corredata da 4 attrezzi per agility realizzati in materiale plastico rigenerato, fontanella e arredi. È stata inoltre collocata un’apposita cartellonistica informativa, oltre al posizionamento di panchine nella zona dedicata al gioco bambini. Le vecchie panchine sono state sostituite e sono stati collocati dei tavoli da picnic nella zona relax. Nel corso dell’intervento, è stata fatta una manutenzione e una riqualificazione dell’impianto verde esistente e sono state rimosse le strutture non recuperabili.

L’investimento complessivo dei lavori a carico dell’Amministrazione Comunale è di € 33.279,22. I lavori sono stati affidati e realizzati da Euroambiente, la ditta che cura il global service della manutenzione del verde pubblico del Comune di Pisa.

L’assessore al verde Raffaele Latrofa. «Con questo intervento si porta a termine un progetto di riqualificazione dell’area già programmato col Bilancio Partecipato del 2017. L’intenzione della nostra amministrazione è quella di replicare questo progetto in altre aree verdi della città, creando spazi di condivisione per la cittadinanza, dove aree per animali, bambini e relax si integrano ma sono pensate per soddisfare le esigenze di tutti i fruitori del verde cittadino».

Gli studenti dell’I.T. Santoni che hanno partecipato al progetto sono: Baldaccini Andrea, Bargagna Kevin, Ceccanti Alessio, Folleri Alessandro, Foschi Simone. I ragazzi sono stati coordinati dal Prof. Riccardo Benedettini, dell’istituto Santoni, e dall’Agronomo Stefano Lemmidell’Ufficio verde pubblico ed arredo urbano del Comune di Pisa