Arena. Approvata la delibera. Il commento di Raffaele Latrofa

PISA – Il Consiglio Comunale riunito, oggi nella Sala Regia di Palazzo Gambacorti, ha approvato la delibera che prevede l’inserimento dello stadio Arena Garibaldi nel piano delle alienazioni del Comune di Pisa. L’esito finale della votazione ha visto 24 voti favorevoli, nessuno contrario e astenuto.

Questo il commento di Raffaele Latrofa: “Lasciamo fuori la politica da questa vicenda. Lo stadio va fatto senza se e senza ma, stando sempre attenti alla correttezza delle procedure. Io ho votato favorevole con grande convincimento e serenità anche perché tutti coloro che mi supportano me lo hanno chiesto. Dopo il 10 giugno prenderò, da Sindaco, la situazione in mano e farò in modo che i tempi per arrivare alla costruzione del nuovo stadio siano più brevi possibile.”