Arena Metato, chiusura di via Carraia Bassa per lavori di rafforzamento agli argini

SAN GIULIANO TERME – A seguito di specifica richiesta da parte della Direzione e Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana il Comune di San Giuliano Terme comunica la chiusura di via di Carraia Bassa, nella frazione di Arena Metato dal 28 ottobre al 31 dicembre, nel tratto compreso tra i civici 9 e 20.

“La chiusura – specifica il sindaco Sergio Di Maio – si rende necessaria per permettere la realizzazione in condizioni di sicurezza sia per gli operatori che per i cittadini i lavori di miglioramento della difesa “spondale” e rafforzamento arginale in sinistra del fiume Serchio. Mi scuso per il disagio che la chiusura può causare, ma si tratta di un intervento fondamentale per il contrasto al dissesto idrogeologico e prevenire criticità in caso di problematiche legate a piene del fiume Serchio”.