Arezzo – Pisa, finita la prelazione. Ecco i biglietti rimanenti

PISA – Il Pisa Sporting Club, in relazione alla gara Pisa-Arezzo in programma domenica (ore 20.30) all’Arena Garibaldi, comunica i biglietti ancora disponibili al termine del periodo di prelazione concesso agli abbonati.

Curva Nord: 148

Gradinata: esaurita

Tribuna Inferiore: 96

Tribuna Superiore: 193

I suddetti biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 presso i Pisa Store Ufficiali posizionati in via Luigi Bianchi e via Cesare Battisti (Palazzo Sesta Porta) e presso tutti i punti vendita del circuito Viva Ticket, nonché on line sul sito www.vivaticket.it

ATTENZIONE! I titolari della prelazione nel settore di gradinata che ancora non avessero esercitato tale diritto, a causa del problema tecnico che ha riguardato tale settore questa mattina, potranno acquistare il loro biglietto soltanto presso il Pisa Store di via Cesare Battisti: per chi fosse impossibilitato l’invito è quello di contattare telefonicamente (050.555.930) oppure via mail (info@acpisa1909.it) la sede del Pisa Sporting Club entro le ore 18.30 di questa sera pena la perdita di tale diritto.

Questi i prezzi, tutti comprensivi del diritto di prevendita:

TRIBUNA SUPERIORE

Intero: 36.50 euro

Ridotto: 31.50 euro

Speciale ragazzi (6-14 anni): 8 euro

TRIBUNA INFERIORE

Intero: 25 euro

Ridotto: 20 euro

Speciale ragazzi (6-14 anni): 8 euro

GRADINATA

Intero: 17.50 euro

Ridotto: 12.50 euro

Speciale ragazzi (6-14 anni): 8 euro

CURVA

Prezzo unico: 12 euro

Speciale ragazzi (6-14 anni): 8 euro

RIDOTTO: riservato agli invalidi, muniti di documentazione, e ai ragazzi 14-16 anni

SPECIALE RAGAZZI: riservato ai ragazzi 6-14 anni che acquistano un biglietto insieme a un parente entro il 4° grado