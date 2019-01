Arezzo – Pisa, fischia Amabile

PISA – Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Arezzo-Pisa in programma mercoledì 23 gennaio (ore 18.30) e valida per la 22° giornata della serie C a Daniel Amabile di Vicenza.

Il direttore di gara sarà assistito da Gianluca Sartori di Padova e Alessandro Colinucci di Cesena.

Due i precedenti per il fischietto veneto con i nerazzurri, entrambi nella passata stagione ed entrambi in trasferta: il pareggio (2-2) sul neutro di Pontedera contro il Prato e la sconfitta (1-0) proprio in casa dell’Arezzo.