PISA – In relazione alla gara Arezzo-Pisa in programma mercoledì 29 maggio alle ore 20.30 le autorità competenti informano che i tifosi pisani in possesso di tagliandi di settori differenti da quello riservato agli ospiti (Curva Nord) saranno convogliati nel suddetto settore nel quale è stato appositamente concesso un aumento di capienza e che risulta così esaurito.