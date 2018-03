PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa sta intervenendo con due mezzi sull’Arnaccio 1 km dopo l’incrocio delle quattro strade direzione Livorno per l’incendio di alcune carcasse di auto e furgoni.

Sul posto i Carabinieri di Pisa.

La zona è completamente in stato di abbandono e tra le cause dell’incendio, non si esclude l’azione dolosa.