Arrestato dalla Polizia per droga con divieto di fissa dimora

PISA – Era stato arrestato lo scorso dicembre a seguito dell’operazione antidroga “Cavalieri 2018” e su di lui c’era un aggravamento della misura cautelare perché inottemperante al divieto di dimora nella città di Pisa M.K., classe 1981, è stato rintracciato dalla Polizia in via Cattaneo lunedì 21 gennaio.

Il ragazzo aveva occultato nelle tasche dei pantaloni nei calzini, 30 grammi di sostanze stupefacenti, già suddivisa in numerose stecche pronte per la vendita. Addosso aveva anche un mazzo di chiavi per l’apertura di un’abitazione che è stata poi perquisita: nell’appartamento, che lo straniero condivideva con il fratello M. A. trovato in casa, anch’egli nato in Marocco, nel 1991, è stata trovata una busta in plastica trasparente contenente due ‘panetti’ di sostanza resinosa di colore marrone per un peso complessivo di 190 grammi e la somma di 160euro.

Pertanto, in considerazione dei precedenti specifici e della quantità di droga sequestrata, quella nella abitazione era nella piena disponibilità di entrambi i fratelli, i due sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Attualmente sono stati condotti al Don Bosco otto stranieri per la violazione al divieto di dimora e rintracciati per le vie di Pisa da dove erano stati allontanati con provvedimento del Giudice per l’operazione “Cavalieri 2018”.